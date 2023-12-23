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Община Западного Азербайджана обратилась к ЮНЕСКО в связи с памятником Натаван во Франции

Община Западного Азербайджана обратилась к ЮНЕСКО в связи с памятником Натаван во Франции Ситуация вокруг парка, где установлен памятник Хуршидбану Натева в городе Эвиан во Франции, показывает, что азербайджанофобия, сотрясающая французское общество, уже достигла абсурдного уровня.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 08:57
Община Западного Азербайджана обратилась к ЮНЕСКО в связи с памятником Натаван во Франции

Ситуация, сложившаяся вокруг парка во французском городе Эвиане, в котором расположен памятник Хуршидбану Натаван, показывает, что азербайджанофобия, окутывающая французское общество, уже достигла абсурдного уровня.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана резко осуждает этот акт вандализма, разрушение культурного наследия, исламофобское движение и призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на этот вопрос.

"Во время оккупации могила Натаван была разрушена. Сегодня угроза сноса памятника Натаван во Франции демонстрирует, какие "общие ценности" имеют армянское и французское общества. Расистские французские политики, депутаты, мэры, журналисты, обвиняющие Азербайджан в якобы "разрушении армянского наследия" в Карабахе, должны испытывать чувство стыда.

Но несмотря на поступки Франции, которая не может избавиться от своего расизма, сегодня душа Натаван радуется. И Шуша, и Ханкенди, и Агдам, где она похоронена, и весь Карабах свободны", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma Fransadakı Natəvanın abidəsi ilə bağlı UNESCO-ya çağırış edib

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