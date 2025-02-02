Община: Новое правительство Бельгии подвергло дискриминации выходцев из Западного Азербайджана

После очередного политического кризиса, длившегося семь месяцев в Королевстве Бельгия, группа политических партий сформировала правительство, подписав коалиционное соглашение 1 февраля 2025 года, однако в документе отразились деструктивные и дискриминацио

После очередного политического кризиса, длившегося семь месяцев в Королевстве Бельгия, группа политических партий сформировала правительство, подписав коалиционное соглашение 1 февраля 2025 года, однако в документе отразились деструктивные и дискриминационные положения против Азербайджана и азербайджанцев.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Используя такие выражения как "нагорный карабах" в коалиционном соглашении, была предпринята попытка нарушить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Кроме того, в соглашении поднимается вопрос о создании условий для возвращения армян, покинувших Азербайджан. Однако ни слова не говорится о возвращении азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении. Это этническая и религиозная дискриминация выходцев из Западного Азербайджана со стороны правительства Бельгии.

Вместо того чтобы включать в соглашение не имеющие отношения к их стране вопросы, демонстрировать дискриминационный подход, противоречащий международному праву, бельгийским политическим партиям было бы правильнее заняться политической системой Бельгии, находящейся в хроническом кризисе.

Мы призываем новое правительство Бельгии прекратить этническую дискриминацию азербайджанцев, воздержаться от шагов, препятствующих миру в регионе, и уважать право выходцев из Западного Азербайджана на возвращение", – говорится в заявлении.