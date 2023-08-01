Община: Несмотря на давление и преследования, западные азербайджанцы сохранили свой язык и культурные ценности

Согласно Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года, 1 августа отмечается в стране как День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Писатели и поэты из Западного Азербайджана внесли важный вклад в развитие азербайджан

Согласно Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года, 1 августа отмечается в стране как День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Писатели и поэты из Западного Азербайджана внесли важный вклад в развитие азербайджанского языка и литературы. Мы с гордостью вспоминаем великих мастеров слова Мискина Абдалы, Ашуга Алы, Ашуга Алескера, обогативших азербайджанский язык и литературное наследие блеском своей поэзии и художественной выразительностью.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении Общины Западного Азербайджана азербайджанскому народу, который, как отмечается, в послании, преодолев испытания тысячелетий, сохранил свой язык и национальную идентичность.

"Несмотря на огромное давление и преследования со стороны властей Армении за последние сто лет, порожденные этническими предрассудками, западные азербайджанцы сумели сохранить свой язык и культурные ценности, передавая из поколения в поколение свои обычаи и богатые традиции.

В самые сложные периоды нашей жизни как беженцев родной язык оставался для нас непреходящей ценностью, был мостом, соединяющим нас с нашей исторической памятью, нашим культурным наследием и утраченной родиной предков.

Возвратиться на родину Ашуга Алы, Ашуга Алескера, восстановить их разрушенные могилы, творить на родном языке и сохранить ашугское искусство, - это мечта, негасимый огонь в наших сердцах. Мы верим, что скоро претворим в жизнь нашу мечту", - говорится в поздравлении Общины.