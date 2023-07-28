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Община: Недопустимо рассматривать адресованное Армении предложение о диалоге как территориальную претензию

Община: Недопустимо рассматривать адресованное Армении предложение о диалоге как территориальную претензию Община Западного Азербайджана осуждает сделанные в последние дни заявления ряда армянских официальных лиц относительно возвращения в Западный Азербайджан. Это еще раз наглядно доказывает, что в Армении царит азербайджанофобия.
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 12:51
Община: Недопустимо рассматривать адресованное Армении предложение о диалоге как территориальную претензию

Община Западного Азербайджана осуждает сделанные в последние дни заявления ряда армянских официальных лиц относительно возвращения в Западный Азербайджан. Это еще раз наглядно доказывает, что в Армении царит азербайджанофобия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что утверждения о том, что азербайджанцы не были депортированы и покинули свои исконные земли после получения компенсации за свои дома, вообще не вписываются ни в какие морально-этические ценности:

"Недопустимо рассматривать адресованное Армении предложение о диалоге как территориальную претензию.

Заявления армянских официальных лиц также говорят о том, что Армения очень обеспокоена вынесением в последнее время вопроса о возвращении в Западный Азербайджан на международный уровень.

Кроме того, заявления официальных лиц Армении об "исключительности" армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в корне противоречит правам человека. Хотели бы напомнить правительству Армении одну элементарную истину – согласно статье 1 Всеобщей декларации прав человека, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.

Кроме того, согласно пункту 13 этой декларации, каждый человек имеет право возвращаться в свою страну. Насильственно изгнанные из Армении азербайджанцы продолжат мирную борьбу за обеспечение этих прав".

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistana ünvanlanmış dialoq təklifinin ərazi iddiası kimi hesab olunması qəbuledilməzdir"

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