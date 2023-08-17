Община: Попытки Армении обвинить Азербайджан в каком-то гуманитарном вопросе являются лицемерием

16 августа 2023 года на заседании Совета Безопасности ООН, инициированном Арменией, была в очередной раз разоблачена попытка Армении ввести международную общественность в заблуждение.

В ходе инициированного Арменией заседания Совета Безопасности ООН 16 августа в очередной раз прозвучали обвинения в адрес Азербайджана о некой гуманитарной ситуации, якобы возникшей в результате действий нашей страны в отношении армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Заседание вновь подтвердило, что реальная суть политики Армении заключается в территориальных претензиях к Азербайджану и вмешательстве в его внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

В заявлении напоминается, что Армения изгнала более миллиона азербайджанцев со своей нынешней территории и с азербайджанских земель, которые некогда захватила военным путем и удерживала под оккупацией 30 лет, не позволяла им вернуться, а теперь пытается обвинить Азербайджан в каком-то гуманитарном вопросе. Подобное поведение является лицемерием.

Коснувшись войны 2020 года, в общине отметили, что наше государство сразу после завершения боевых действий предоставило возможность переселившимся из Карабахского региона Азербайджана армянам вернуться в свои дома в условиях безопасности. Азербайджанская сторона, работающая в настоящее время над их реинтеграцией, обеспечивает верховенство своей Конституции и прав человека, укрепляет основы устойчивого мира в регионе.

"Одним из основных мотивов Армении, проводящей политику моноэтничности и этнической дискриминации, в предотвращении реинтеграции проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян заключается в том, что возможное успешное сосуществование представителей двух народов в нашей стране укрепит перспективы возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество осудить проводимую Арменией политику территориальной экспансии и моноэтническую идеологию, представляющую большую угрозу международному миру и безопасности, оказать давление на это государство с целью немедленного вывода незаконно размещенных им на территории Азербайджана вооруженных формирований и прекращения препятствования реинтеграции проживающих там армян. Община также вновь призывает международное сообщество поддержать безопасное и достойное возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев.

В то же время Община Западного Азербайджана решительно осуждает систематическое враждебное отношение Франции к Азербайджану, проявляемое ею на всех платформах, о чем свидетельствует также последнее заседание Совета Безопасности ООН. Община Западного Азербайджана призывает официальный Париж отказаться от политики азербайджанофобии и не злоупотреблять своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.