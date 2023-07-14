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Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги

Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанскими высказываниями пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
14 июля 2023 г. 20:27
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанскими высказываниями пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили Report в Общине, в заявлении говорится:

"Правительство Армении посредством пресс-секретаря премьер-министра этой страны сделало очередное заявление, демонстрирующее лицемерие в вопросах прав человека и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Прежде всего мы хотели бы напомнить, что правительство Армении насильственно изгнало азербайджанцев из этой страны на почве этнической ненависти, разрушило их культурное наследие и изменило название топонимов. Правительство Армении всячески препятствует реализации права этих людей на возвращение в свои дома и игнорирует призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог на эту тему.

На фоне всего этого утверждения правительства Армении о наличии какой-то гуманитарной проблемы в Карабахском регионе Азербайджана, спекуляции на тему прав проживающих там армян и вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики - не что иное, как лицемерие и территориальные притязания.

Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги и призываем начать диалог с Общиной Западного Азербайджана по вопросу реализации права западных азербайджанцев на возвращение".

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Ermənistan hökumətindən destruktiv addımlarına son qoymağı tələb edirik”

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