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Община: Мы решительно осуждаем арест человека, говорившего в Армении на турецком языке

Община: Мы решительно осуждаем арест человека, говорившего в Армении на турецком языке Мы решительно осуждаем нападение на говорившего в Армении на турецком языке человека и его арест.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 19:59
Община: Мы решительно осуждаем арест человека, говорившего в Армении на турецком языке

Мы решительно осуждаем нападение на говорившего в Армении на турецком языке человека и его арест.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Этот инцидент является очередным показателем расизма и ксенофобии, глубоко укоренившихся в государственной политике и обществе этой страны, которые стали основной причиной насильственного изгнания всех азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах.

Призываем мировое сообщество осудить этот инцидент и оказать давление на Армению, чтобы положить конец расистской политике, создать в стране толерантную среду и обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistanda türkcə danışan şəxsə hücumu və həbsini kəskin şəkildə pisləyirik"

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