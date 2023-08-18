Община: Мы решительно осуждаем арест человека, говорившего в Армении на турецком языке

Мы решительно осуждаем нападение на говорившего в Армении на турецком языке человека и его арест.

Мы решительно осуждаем нападение на говорившего в Армении на турецком языке человека и его арест.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Этот инцидент является очередным показателем расизма и ксенофобии, глубоко укоренившихся в государственной политике и обществе этой страны, которые стали основной причиной насильственного изгнания всех азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах.

Призываем мировое сообщество осудить этот инцидент и оказать давление на Армению, чтобы положить конец расистской политике, создать в стране толерантную среду и обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев", - говорится в заявлении.