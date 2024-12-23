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В Общине назвали заявление посольства США вмешательством во внутренние дела Азербайджана

В Общине назвали заявление посольства США вмешательством во внутренние дела Азербайджана Мы осуждаем очередное заявление посольства США в Азербайджане, вмешивающееся во внутренние дела нашей страны под предлогом защиты прав человека.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 21:38
В Общине назвали заявление посольства США вмешательством во внутренние дела Азербайджана

Мы осуждаем очередное заявление посольства США в Азербайджане, которое под предлогом защиты прав человека является вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Содержание этого необоснованного заявления далеко от истины и носит манипулятивный характер. Деятельность нынешней администрации США под предлогом продвижения прав человека полностью вредна и несовместима с понятием права.

Администрация США проигнорировала массовое нарушение прав азербайджанцев со стороны Армении и фактически допустила дискриминацию по этническому и религиозному признаку против них. Эта дискриминация является самым большим ударом по идее прав человека.

Мы призываем нынешнюю администрацию США, хотя бы в последние дни, воздержаться от использования прав человека в качестве инструмента для достижения своих политических целей и поддержать реальный вопрос прав человека - возвращение западных азербайджанцев на свои исторические земли", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: ABŞ səfirliyinin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışan növbəti bəyanatını qınayırıq

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