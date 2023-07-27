Община: Международное сообщество должно отвергнуть манипуляции Армении и поддержать наше право на возвращение

Община Западного Азербайджана выразила отношение к ситуации, возникшей в результате препятствия незаконным режимом в Ханкенди доставке грузов из других регионов Азербайджана проживающему в Карабахском регионе Азербайджана населению.

Община Западного Азербайджана выразила отношение к ситуации, возникшей в результате препятствия незаконным режимом в Ханкенди доставке грузов из других регионов Азербайджана проживающему в Карабахском регионе Азербайджана населению.

Как сообщает Report, в заявлении общины в связи с этим говорится:

"Мы, Община Западного Азербайджана, пристально следим за ситуацией, возникшей в результате препятствия незаконным режимом в Ханкенди доставке грузов из других регионов Азербайджана проживающему в Карабахском регионе Азербайджана населению.

Как организация, объединяющая изгнанных из Армении азербайджанцев и защищающая их права, Община Западного Азербайджана приветствует усилия руководства Азербайджана по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Демонстрируя пример инклюзивного и толерантного общества, Азербайджан подает положительный прецедент для примирения и восстановления прав на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Надеемся, что Армения учтет этот прецедент и предпримет шаги к взаимопониманию, диалогу и безопасной репатриации азербайджанцев, насильно изгнанных из своих домов в Армении, а также к восстановлению многонационального общества в этой стране.

К сожалению, Армения не предприняла аналогичных ответных шагов на эти благородные действия Азербайджана. Армения не только решительно препятствует возвращению изгнанных со своей территории азербайджанцев, но и продолжает нагнетать напряженность, активно пропагандируя сепаратизм среди проживающих в Азербайджане армян. Поступки Армении, в том числе наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана и финансовая поддержка незаконного режима в Ханкенди, служат лишь обострению обстановки и дестабилизации региона. Эти действия демонстрируют очевидное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к фундаментальным правам изгнанных из Армении азербайджанцев.

В частности, Община Западного Азербайджана выражает серьезную обеспокоенность попытками Армении и незаконного режима в Ханкенди создать искусственный гуманитарный кризис путем блокирования идущих из других регионов Азербайджана поставок снабжения для армян Карабаха и требования эксклюзивных путей доставки в Ханкенди без какого-либо пограничного и таможенного контроля.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает эту препятствующую процессу примирения тактику манипуляционного характера, в рамках которой происходит злоупотребление в политических целях реальными потребностями жителей.

Кроме того, выражаем глубокое сожаление и недовольство в связи с вмешательством в этот вопрос Европейского Союза (ЕС). Присутствие миссии ЕС рядом с конвоем, пытавшимся въехать в Азербайджан без согласия правительства Азербайджана, подрывает принципы суверенитета и территориальной целостности и посылает Армении неверный сигнал.

Хотели бы напомнить, что мандат миссии ЕС в Армении не предусматривает участия в действиях Армении, направленных на нарушение суверенитета Азербайджана. Мандат миссии, расположенной на территории, где некогда проживали азербайджанцы, заключается в оценке воздействия конфликта на азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении, и в поддержке мер по укреплению доверия, способствующих их возвращению в свои дома в условиях безопасности и уважения достоинства. Если ЕС действительно выступает за права человека, он должен поддержать наше право на возвращение, а не участвовать в тактике шантажа, к которой прибегает Армения.

Мы требуем, чтобы руководство Армении немедленно прекратило агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Армении следует прекратить недоброжелательные действия, направленные на воспрепятствование реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Мы также повторяем наш призыв к руководству Армении уважать права человека, сделать возможным наше возвращение в условиях безопасности и уважения достоинства и вступить с нами в диалог с этой целью".