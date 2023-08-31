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Община: Мэр Парижа должна положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам

Община: Мэр Парижа должна положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам "Мэр Парижа Анн Идальго должна положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам".
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 14:46
Община: Мэр Парижа должна положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам

Мэр Парижа Анн Идальго должна положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что Франция продолжает провокации в отношении Азербайджана: "На этот раз эстафета была передана делегации французских городов во главе с мэром Парижа Анн Идальго, которая организовала шоу "гуманитарной помощи". Расистски настроенные люди вроде Анн Идальго, которые сейчас проливают "крокодильи слезы", ни разу не осудили оккупацию азербайджанских территорий, изгнание азербайджанцев из Армении и с оккупированных азербайджанских территорий, Ходжалинский геноцид, но вместо этого приобщились к Армении и армянской диаспоре. Анн Идальго и приехавшая с ней французская делегация должны положить конец политическому жонглированию и ненависти к азербайджанцам, основанную на религиозном фанатизме" .

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Paris meri siyasi hoqqabazlıqlara, azərbaycanlılara qarşı nifrətə son qoymalıdır"

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