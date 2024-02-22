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Община: Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне

Община: Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне Президент Франции Эммануэль Макрон больше ведет себя как армянин, чем сами армяне.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 10:12
Община: Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В то время как в самой Армении на общественно-политическом уровне не говорят о возвращении карабахских армян, президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает вести речь об этом, говорится в заявлении. "Он ведет в себя большим армянином, чем сами армяне, что вызывает смех".

В общине отметили, что процесс возвращения должен быть обоюдным, и армянская сторона должна обеспечить возвращение западных азербайджанцев на свои исконные земли.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Emmanuel Makrona cavab verib: Ermənidən çox ermənilik edir

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