Община: Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне

Президент Франции Эммануэль Макрон больше ведет себя как армянин, чем сами армяне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В то время как в самой Армении на общественно-политическом уровне не говорят о возвращении карабахских армян, президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает вести речь об этом, говорится в заявлении. "Он ведет в себя большим армянином, чем сами армяне, что вызывает смех".

В общине отметили, что процесс возвращения должен быть обоюдным, и армянская сторона должна обеспечить возвращение западных азербайджанцев на свои исконные земли.