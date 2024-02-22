Община: Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится быть большим армянином, чем сами армяне.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В то время как в самой Армении на общественно-политическом уровне не говорят о возвращении карабахских армян, президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает вести речь об этом, говорится в заявлении. "Он ведет в себя большим армянином, чем сами армяне, что вызывает смех".
В общине отметили, что процесс возвращения должен быть обоюдным, и армянская сторона должна обеспечить возвращение западных азербайджанцев на свои исконные земли.