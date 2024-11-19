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Община: Консультативный комитет Совета Европы выразил предвзятое мнение об Азербайджане

Община: Консультативный комитет Совета Европы выразил предвзятое мнение об Азербайджане Консультативный комитет Совета Европы выразил предвзятое, политизированное и выходящее за рамки мандата мнение об Азербайджане, содержащее клевету и ложь.
Внешняя политика
19 ноября 2024 г. 15:20
Община: Консультативный комитет Совета Европы выразил предвзятое мнение об Азербайджане

Консультативный комитет Совета Европы выразил предвзятое, политизированное и выходящее за рамки мандата мнение об Азербайджане, содержащее клевету и ложь.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Комитет Совета Европы, который ранее хранил молчание по поводу этнических чисток в отношении азербайджанцев, разрушений культурного наследия и нарушений прав на возвращение западных азербайджанцев, теперь демонстрирует поддержку Армении, превратившейся в моноэтническую страну. Игнорирование права насильственно выселенных из Армении азербайджанцев на возвращение и одновременное обсуждение права на возвращение армян, покинувших Карабах, является ярким проявлением этнической и религиозной дискриминации со стороны Совета Европы", - говорится в заявлении.

В Общине отметили, что неоднократно обращались в Совет Европы с призывом мониторить выполнение Арменией обязательств в области прав человека, в том числе по Европейской конвенции по правам человека и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Однако эти обращения остались без ответа.

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