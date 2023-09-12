Община: Игнорирование Соединенными Штатами нашей правоты противоречит их приверженности правам человека

"Игнорирование Соединенными штатами (США) нашей правоты противоречит их приверженности правам человека".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
Отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении от 10 сентября 2023 года подчеркнул, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Карабахского региона Азербайджана, и призвал к диалогу между Баку и жителями Карабаха.
"Мы очень сожалеем, что Госсекретарь Блинкен не затронул вопрос насильственного выселения азербайджанцев из Армении. Известно, что Армения насильно выселила со своей территории всех азербайджанцев и продолжает лишать их права вернуться в свои дома. Армения так и не дала согласия на диалог с Общиной Западного Азербайджана по этому вопросу.
Азербайджан же, напротив, создал все условия для возвращения армян в Карабах сразу после окончания войны в 2020 году. Азербайджан также предпринимает активные шаги для контактов с проживающими в Карабахе армянами и стремится реинтегрировать их в общество.
Мы настоятельно призываем правительство США положить конец дискриминационному подходу в вопросе прав человека и поддержать безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои законные дома. Мы также просим правительство США, используя возможности влияния на Армению, обеспечить начало содержательного диалога этого государства с нашей общиной", - отмечается в заявлении.