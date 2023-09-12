Община: Игнорирование Соединенными Штатами нашей правоты противоречит их приверженности правам человека

"Игнорирование Соединенными штатами (США) нашей правоты противоречит их приверженности правам человека".

"Игнорирование Соединенными штатами (США) нашей правоты противоречит их приверженности правам человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении от 10 сентября 2023 года подчеркнул, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Карабахского региона Азербайджана, и призвал к диалогу между Баку и жителями Карабаха.

"Мы очень сожалеем, что Госсекретарь Блинкен не затронул вопрос насильственного выселения азербайджанцев из Армении. Известно, что Армения насильно выселила со своей территории всех азербайджанцев и продолжает лишать их права вернуться в свои дома. Армения так и не дала согласия на диалог с Общиной Западного Азербайджана по этому вопросу.

Азербайджан же, напротив, создал все условия для возвращения армян в Карабах сразу после окончания войны в 2020 году. Азербайджан также предпринимает активные шаги для контактов с проживающими в Карабахе армянами и стремится реинтегрировать их в общество.

Мы настоятельно призываем правительство США положить конец дискриминационному подходу в вопросе прав человека и поддержать безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои законные дома. Мы также просим правительство США, используя возможности влияния на Армению, обеспечить начало содержательного диалога этого государства с нашей общиной", - отмечается в заявлении.