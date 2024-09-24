О нас

Община: Игнорирование Камалой Харрис права на возвращение западных азербайджанцев не способствует миру

Община: Игнорирование Камалой Харрис права на возвращение западных азербайджанцев не способствует миру Игнорирование вице-президентом США Камалой Харрис права на возвращение выходцев из Западного Азербайджана не способствует миру.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 23:08
Община: Игнорирование Камалой Харрис права на возвращение западных азербайджанцев не способствует миру

Игнорирование вице-президентом США Камалой Харрис права на возвращение выходцев из Западного Азербайджана не способствует миру.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на обращение Харрис к армянской общине США, в котором политик сделала отсылку на право на возвращение армян "Нагорного Карабаха".

"Прежде всего, отметим, что в Азербайджане нет региона под названием "Нагорный Карабах". Использование этого термина, ассоциирующегося с сепаратизмом и оккупацией, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Кроме того, упоминание вице-президентом США права на возвращение только для этнических армян носит дискриминационный характер. Право азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, на возвращение в свои дома является необходимым условием для установления справедливости и прочного мира. Игнорирование вице-президентом права на возвращение западных азербайджанцев не способствует миру и является ошибочным.

Мы обращаемся к вице-президенту Харрис, призывая ее уважать право западных азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома и не допускать дискриминации по этническому или религиозному признаку в вопросе права на возвращение", - подчеркнули в Общине Западного Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma: Kamala Harrisin Qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququnu görməzdən gəlməsi sülhə kömək etmir

Другие новости из категории

Азербайджан и Греция обсудили двустороннее и региональное сотрудничество
ФотоАзербайджан и Греция обсудили двустороннее и региональное сотрудничество
24 сентября 2024 г. 23:47
Джейхун Байрамов обсудил с мальтийским коллегой подготовку к COP29
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с мальтийским коллегой подготовку к COP29
24 сентября 2024 г. 23:39
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Али Асадов: Проведение COP29 в Азербайджане - свидетельство растущего международного авторитета страны  
Али Асадов: Проведение COP29 в Азербайджане - свидетельство растущего международного авторитета страны  
24 сентября 2024 г. 19:43
Эрдоган: Надеемся, что диалог между Азербайджаном и Арменией даст положительный результат
Эрдоган: Надеемся, что диалог между Азербайджаном и Арменией даст положительный результат
24 сентября 2024 г. 19:14
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в октябре в Женеве
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в октябре в Женеве
24 сентября 2024 г. 19:00
Омбудсмен Азербайджана и ЮНИСЕФ обсудили перспективы сотрудничества в сфере защиты детей
ФотоОмбудсмен Азербайджана и ЮНИСЕФ обсудили перспективы сотрудничества в сфере защиты детей
24 сентября 2024 г. 17:34
Азербайджан и Турция обсудили совместные меры по предотвращению лесных пожаров
Азербайджан и Турция обсудили совместные меры по предотвращению лесных пожаров
24 сентября 2024 г. 17:25
Нуман Куртулмуш: Минская группа ОБСЕ за 30 лет ничего не сделала для мира на Южном Кавказе
Нуман Куртулмуш: Минская группа ОБСЕ за 30 лет ничего не сделала для мира на Южном Кавказе
24 сентября 2024 г. 16:55
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили ситуацию в регионе
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Украины обсудили ситуацию в регионе
24 сентября 2024 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi