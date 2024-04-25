Община: Госдепартамент США злоупотребляет правами человека в своих политических целях

Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление Госдепартаментом США в своих политических целях такими высокими ценностями, как права человека, а также дискриминацию и предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление Госдепартаментом США в своих политических целях такими высокими ценностями, как права человека, а также дискриминацию и предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины по поводу очередного странового отчета Госдепартамента США о правах человека.

"Прежде всего отметим, что годовые отчеты, готовящиеся по заказу Конгресса США, являются инструментом политического давления, не имеющим ничего общего с продвижением прав человека. Возникает вопрос, на каком моральном основании готовят этот доклад США – страна, которая в огромной степени ответственна за нарушения прав человека в мире и ситуация в сфере прав человека в которой совсем не радует", - отмечается в заявлении.

В Общине напомнили, что в этом году США попытались оказать давление на Азербайджан посредством подобных докладов, допуская предвзятый и дискриминационный подход: "Помимо других необоснованных заявлений, в отчете по Азербайджану нашлось достаточно места для клеветнических утверждений, таких как якобы имеющее место нарушение прав армян в нашей стране. Однако в докладе по Армении не затрагиваются факты таких массовых нарушений прав человека, как изгнание оттуда азербайджанцев, уничтожение их культурного наследия и недопущение их возвращения.

Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление Госдепартаментом США в своих политических целях такими высокими ценностями, как права человека, а также дискриминацию и предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Община еще раз призывает США уважать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении".