Община: Германский министр не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием

Министр иностранных дел Германии, как и ее бельгийский и канадский коллеги, либо в значительной степени не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием некоторых исламофобских и азербайджанофобских западных СМИ.

Министр иностранных дел Германии, как и ее бельгийский и канадский коллеги, либо в значительной степени не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием некоторых исламофобских и азербайджанофобских западных СМИ.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от 31 августа.

"Тот факт, что такая страна, как Германия, не имеет собственной позиции в связи с завершившимся конфликтом и выступает с призмы других, вызывает много вопросов", - отметили в общине.

"Наверное, поэтому Германия не призвала Армению положить конец оккупации азербайджанских территорий и не затронула вопрос возвращения депортированных из этой страны азербайджанцев и их прав, хотя круглосуточно говорит о международном праве, верховенстве закона и правах человека. Призываем немецкого министра, чтобы его страна не участвовала в сценарии опасной геополитической конкуренции, который другие хотят спроецировать на регион Южного Кавказа", - подчеркивается в ответе Общины Западного Азербайджана.