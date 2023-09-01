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Община: Германский министр не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием

Община: Германский министр не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием Министр иностранных дел Германии, как и ее бельгийский и канадский коллеги, либо в значительной степени не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием некоторых исламофобских и азербайджанофобских западных СМИ.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 12:10
Община: Германский министр не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием

Министр иностранных дел Германии, как и ее бельгийский и канадский коллеги, либо в значительной степени не осведомлена о сути вопросов, либо находится под влиянием некоторых исламофобских и азербайджанофобских западных СМИ.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от 31 августа.

"Тот факт, что такая страна, как Германия, не имеет собственной позиции в связи с завершившимся конфликтом и выступает с призмы других, вызывает много вопросов", - отметили в общине.

"Наверное, поэтому Германия не призвала Армению положить конец оккупации азербайджанских территорий и не затронула вопрос возвращения депортированных из этой страны азербайджанцев и их прав, хотя круглосуточно говорит о международном праве, верховенстве закона и правах человека. Призываем немецкого министра, чтобы его страна не участвовала в сценарии опасной геополитической конкуренции, который другие хотят спроецировать на регион Южного Кавказа", - подчеркивается в ответе Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Alman nazir ya məsələlərin mahiyyətindən xəbərsizdir, ya da təsir altındadır"

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