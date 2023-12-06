Община: "Гениальные" мысли Томаса де Ваала никому не нужны

"Эксперт" по имени Томас де Ваал в последнее время несет вздор об Азербайджане

"Эксперт" по имени Томас де Ваал в последнее время несет вздор об Азербайджане. Подобных де Ваалу разочаровал тот факт, что Азербайджан положил конец оккупации, сепаратизму, ликвидировал "серую зону" и восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Как выяснилось, он живет с менталитетом крестоносца и для него было вполне приемлемым, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: "Томас де Ваал должен понимать, что карабахский конфликт уже решен и таким горе-экспертам, как он, нечего делать в этой области. "Гениальные" мысли и идеи Томаса де Ваала никому не нужны. Он, как и Минская группа ОБСЕ, уже в прошлом".