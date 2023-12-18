Община: Франция не смогла избавиться от "менталитета крестоносцев"

Франция до сих пор не может избавиться от колониальных амбиций, "менталитета крестоносцев"
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В общине напомнили, что группа французских общественно-политических деятелей и мэры выступили с абсурдным обращением в знак протеста против решения провести в 2024 году в Азербайджане 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Это еще раз демонстрирует расистские, исламофобские и азербайджанофобские настроения французского общества.
Среди подписавших расистское обращение - такие “знакомые” лица, как Анн Идальго, Валери Пекрес, Бруно Ретейо.
На фоне договоренностей, достигнутых Азербайджаном и Арменией в ходе прямых переговоров 7 декабря 2023 года, в том числе поддержки Арменией кандидатуры Азербайджана в COP29, подписание французскими мэрами такого обращения является политической клоунадой.