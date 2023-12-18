Община: Франция не смогла избавиться от "менталитета крестоносцев"

Франция до сих пор не может избавиться от колониальных амбиций, "менталитета крестоносцев"

Франция до сих пор не может избавиться от колониальных амбиций, "менталитета крестоносцев"

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В общине напомнили, что группа французских общественно-политических деятелей и мэры выступили с абсурдным обращением в знак протеста против решения провести в 2024 году в Азербайджане 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Это еще раз демонстрирует расистские, исламофобские и азербайджанофобские настроения французского общества.

Среди подписавших расистское обращение - такие “знакомые” лица, как Анн Идальго, Валери Пекрес, Бруно Ретейо.

На фоне договоренностей, достигнутых Азербайджаном и Арменией в ходе прямых переговоров 7 декабря 2023 года, в том числе поддержки Арменией кандидатуры Азербайджана в COP29, подписание французскими мэрами такого обращения является политической клоунадой.