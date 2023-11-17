Община: ЕС должен отказаться от своей лицемерной и дискриминационной политики, усугубляющей ситуацию в регионе

Официальный представитель Европейского Союза (ЕС) Петер Стано своими провокационными и дискриминационными заявлениями, озвученными 17 ноября в интервью армянскому информационному агентству "Арменпресс", предпринял попытку обострить ситуацию в регионе.

Официальный представитель Европейского Союза (ЕС) Петер Стано своими провокационными и дискриминационными заявлениями, озвученными 17 ноября в интервью армянскому информационному агентству "Арменпресс", предпринял попытку обострить ситуацию в регионе.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по поводу провокационных и дискриминационных заявлений официального представителя Евросоюза Петера Стано.

Говоря о праве на возвращение армян, переселившихся в Армению из Карабахского региона Азербайджана, представитель ЕС при этом ни словом не обмолвился о возвращении 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении. Это дискриминация по национальному и религиозному признаку. Напоминаем, что, несмотря на наши неоднократные обращения, ЕС отказывается публично выражать свою позицию относительно нашего права на возвращение.

В общине отмечают, что, кроме того, разглагольствуя о защите территориальной целостности Армении, как будто это священный долг, представитель ЕС пригрозил Азербайджану.

"Во-первых, Евросоюзу хорошо известно, что Азербайджан уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств. Кроме того, является лицемерием тот факт, что ЕС, закрывая глаза на действия Армении, которая нарушила территориальную целостность Азербайджана, изгнала сотни тысяч азербайджанцев с оккупированных азербайджанских территорий и разрушила почти тысячу азербайджанских городов и сел, сейчас поднялась на защиту территориальной целостности Армении, при том что никакой угрозы для нее не существует.

Представитель ЕС лицемерно беспокоиться по поводу «односторонних военных действий Азербайджана в Карабахе". Азербайджан не спрашивает разрешения ни от кого, в том числе от ЕС, и ни перед кем не отчитывается за проведение операций на своей суверенной территории.

Будет лучше, если ЕС, подчеркивающий важность присутствия международных сил в Карабахе, направит такие миссии в страны Евросоюза, например во Францию, где процветает расизм и исламофобия, где запрещен корсиканский язык, или в Литву, которая проводит дискриминационную политику в отношении русского этнического меньшинства.

ЕС должен прекратить свои убогие и надменные акты вмешательства во внутренние дела Азербайджана, отказаться от лицемерной и дискриминационной политики, усугубляющей ситуацию в регионе, прекратить вооружение Армении и уважать право азербайджанцев, изгнанных из этой страны, вернуться в свои дома.