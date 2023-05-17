О нас

Община: Доклад Госдепартамента США носит антиазербайджанский характер

Община: Доклад Госдепартамента США носит антиазербайджанский характер Госдепартамент США на днях опубликовал очередной ежегодный доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В документ включены главы об Азербайджане и Армении. Обе, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный антиазербайджанский характ
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 11:08
Община: Доклад Госдепартамента США носит антиазербайджанский характер

Госдепартамент США на днях опубликовал очередной ежегодный доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В документ включены главы об Азербайджане и Армении. Обе, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный антиазербайджанский характер.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Госдепартамент уделяет большое внимание необоснованным претензиям к армянским религиозным памятникам в Азербайджане, но почему-то игнорирует факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на почве этнической и религиозной ненависти, уничтожения в этой стране около 300 мечетей, зарегистрированных в свое время государством, и всего другого религиозного и культурного наследия азербайджанцев.

"В упомянутом докладе Госдепартамента в качестве единственного источника претензий, связанных с Азербайджаном, указаны клеветнические измышления, изложенные тремя армянскими авторами с радикальными националистическими взглядами (Л.Хачатурян, О.Гулян, С.Бокчериян), которые финансируются якобы Корнелльским университетом США, а на самом деле - такими экстремистскими организациями, как Всеармянский благотворительный союз и Фонд Арагац, что доказывает предвзятость этого доклада.

Призываем Госдепартамент США отредактировать эти главы доклада, исключить необоснованные претензии и отразить в докладе свирепствующие в Армении азербайджанофобские тенденции, а также факты систематического разрушения религиозного и культурного наследия Азербайджана, в том числе мечетей и кладбищ, что является нарушением религиозных прав и свобод.

Кроме того, мы призываем правительство США приложить усилия, чтобы заставить Армению прекратить разрушение вышеуказанного наследия и восстановить то, что ею уже разрушено.

Наконец, мы надеемся, что в соответствии с нашим обращением к государственному секретарю Энтони Блинкену, правительство США приложит соответствующие усилия для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, а после возвращения - защиты их прав и свобод, в том числе религиозных", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Community: Azerbaijan-related part of US Department of State’s Report on International Religious Freedom is of anti-Azerbaijani nature
Версия на азербайджанском языке İcma: "ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı anti-Azərbaycan xarakteri daşıyır"

Самое читаемое

Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi