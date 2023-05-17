Община: Доклад Госдепартамента США носит антиазербайджанский характер

Госдепартамент США на днях опубликовал очередной ежегодный доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В документ включены главы об Азербайджане и Армении. Обе, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный антиазербайджанский характ

Госдепартамент США на днях опубликовал очередной ежегодный доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В документ включены главы об Азербайджане и Армении. Обе, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный антиазербайджанский характер.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Госдепартамент уделяет большое внимание необоснованным претензиям к армянским религиозным памятникам в Азербайджане, но почему-то игнорирует факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на почве этнической и религиозной ненависти, уничтожения в этой стране около 300 мечетей, зарегистрированных в свое время государством, и всего другого религиозного и культурного наследия азербайджанцев.

"В упомянутом докладе Госдепартамента в качестве единственного источника претензий, связанных с Азербайджаном, указаны клеветнические измышления, изложенные тремя армянскими авторами с радикальными националистическими взглядами (Л.Хачатурян, О.Гулян, С.Бокчериян), которые финансируются якобы Корнелльским университетом США, а на самом деле - такими экстремистскими организациями, как Всеармянский благотворительный союз и Фонд Арагац, что доказывает предвзятость этого доклада.

Призываем Госдепартамент США отредактировать эти главы доклада, исключить необоснованные претензии и отразить в докладе свирепствующие в Армении азербайджанофобские тенденции, а также факты систематического разрушения религиозного и культурного наследия Азербайджана, в том числе мечетей и кладбищ, что является нарушением религиозных прав и свобод.

Кроме того, мы призываем правительство США приложить усилия, чтобы заставить Армению прекратить разрушение вышеуказанного наследия и восстановить то, что ею уже разрушено.

Наконец, мы надеемся, что в соответствии с нашим обращением к государственному секретарю Энтони Блинкену, правительство США приложит соответствующие усилия для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, а после возвращения - защиты их прав и свобод, в том числе религиозных", - говорится в заявлении.