Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана

Глава МИД Германии Анналена Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов на территории Азербайджана.
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Сообщается, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Баку 4 ноября 2023 года заявила, что в тот же день во время визита в Азербайджан провела встречу с азербайджанцами, изгнанными из Армении. В связи с этим община заявила, что "никаких запросов от германской стороны к Общине по поводу такой встречи не поступало, и Община не располагает информацией о проведении такой встречи.
"Никакой информации об этой встрече, кроме того, что министр сказала на пресс-конференции, не поступало. Отсутствие каких-либо сведений о лицах, с которыми, по словам германского министра, была проведена встреча, и о содержании проведенного обмена мнениями вызывает серьезные вопросы. Это также вызывает вопросы из-за того, что как немецкая сторона, так и армянская пресса опубликовали обширные репортажи, включая видеозаписи, о встрече, которую г-жа Бербок провела накануне во время визита в Армению с армянами, переселившимися из Азербайджана.
Все это говорит о том, что г-жа Бербок либо лжет, либо пытается скрыть какой-то гнусный целенаправленный поступок.
Община Западного Азербайджана, являющаяся законным представителем изгнанных из Армении азербайджанцев, требует от Германии уважать принципы прозрачности и распространить подробную информацию о вышеупомянутой встрече.
Кроме того, г-жа Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные названия мест на территории Азербайджана. Напомним, что выдуманные топонимы, которые использовала германский министр, были сфабрикованы Арменией в рамках территориальных претензий к Азербайджану, и не имели какой-либо исторической и правовой основы. Если германский министр придает особое значение историческим фактам в вопросе топонимов, то во время своего визита в Армению она должна была использовать не выдуманные названия, а реальные исторические топонимы мест, которые она посетила, в том числе Иревана, Кешишкенда, Араздейена", - говорится в заявлении Общины.