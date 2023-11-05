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Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана

Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана Глава МИД Германии Анналена Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов на территории Азербайджана.
Внешняя политика
5 ноября 2023 г. 11:41
Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана

Глава МИД Германии Анналена Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов на территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Сообщается, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Баку 4 ноября 2023 года заявила, что в тот же день во время визита в Азербайджан провела встречу с азербайджанцами, изгнанными из Армении. В связи с этим община заявила, что "никаких запросов от германской стороны к Общине по поводу такой встречи не поступало, и Община не располагает информацией о проведении такой встречи.

"Никакой информации об этой встрече, кроме того, что министр сказала на пресс-конференции, не поступало. Отсутствие каких-либо сведений о лицах, с которыми, по словам германского министра, была проведена встреча, и о содержании проведенного обмена мнениями вызывает серьезные вопросы. Это также вызывает вопросы из-за того, что как немецкая сторона, так и армянская пресса опубликовали обширные репортажи, включая видеозаписи, о встрече, которую г-жа Бербок провела накануне во время визита в Армению с армянами, переселившимися из Азербайджана.

Все это говорит о том, что г-жа Бербок либо лжет, либо пытается скрыть какой-то гнусный целенаправленный поступок.

Община Западного Азербайджана, являющаяся законным представителем изгнанных из Армении азербайджанцев, требует от Германии уважать принципы прозрачности и распространить подробную информацию о вышеупомянутой встрече.

Кроме того, г-жа Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные названия мест на территории Азербайджана. Напомним, что выдуманные топонимы, которые использовала германский министр, были сфабрикованы Арменией в рамках территориальных претензий к Азербайджану, и не имели какой-либо исторической и правовой основы. Если германский министр придает особое значение историческим фактам в вопросе топонимов, то во время своего визита в Армению она должна была использовать не выдуманные названия, а реальные исторические топонимы мест, которые она посетила, в том числе Иревана, Кешишкенда, Араздейена", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Berbok Azərbaycan ərazisində olan yerlərin xəyali adlarını işlətməklə beynəlxalq hüququ pozub

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