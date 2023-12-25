Община: Армянская дипломатия должна прекратить деструктивную деятельность

Община Западного Азербайджана призвала МИД Армении прекратить выступать с лицемерными заявлениями и проводить деструктивную деятельность.

Община Западного Азербайджана призвала МИД Армении прекратить выступать с лицемерными заявлениями и проводить деструктивную деятельность.

Как сообщает Report, в общине заявили, что внешнеполитическое ведомство Армении продолжает препятствовать установлению мира между двумя странами.

"Заместитель министра иностранных дел Армении обвинил Азербайджан в "этнической чистке" и призвал направить в Карабах миссию ЮНЕСКО "для изучения армянского культурного наследия". В первую очередь хотелось бы отметить, что именно Армения в течение примерно 30 лет уничтожала и оскверняла культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных землях, препятствовала отправке миссии ЮНЕСКО на эти территории", - заявили в общине.

В общине заявили, что миссия ЮНЕСКО должна в первую очередь отправиться в Армению с целью мониторинга состояния богатого культурного наследия, которое азербайджанский народ создавал веками на своих исторических землях.

"Община Западного Азербайджана неоднократно поднимала этот вопрос. Однако Армения не только не допускает миссию ЮНЕСКО, но и отрицает наличие азербайджанского культурного наследия. Армянская дипломатия должна прекратить выступать с лицемерными заявлениями и проводить деструктивную деятельность", - подчеркивается в заявлении.