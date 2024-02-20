Община: Армяне не извлекли уроков из событий последних 35 лет

Карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет.

Карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с распространяемой в армянских СМИ информацией о встрече Вардана Осканяна с лицами, называющими себя "членами" так называемого парламента сепаратистов, а также тиражируемыми нелепыми идеями типа "карабахский конфликт не решен".

"Все это еще раз свидетельствует о том, что карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет, они используются фантазерами и шовинистами. В то же время это указывает, мягко говоря, на неискренность властей Армении, которые целыми днями лживо рассуждают о мире.

Власти Армении, которые даже взгляды Общины Западного Азербайджана по защите культурного наследия рассматривают как посягательство на свой суверенитет, должны запретить на своей территории деятельность пережитков прошлого, которые угрожают суверенитету Азербайджана и все еще разглагольствуют о "самоопределении", - говорится в заявлении.