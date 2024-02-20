Община: Армяне не извлекли уроков из событий последних 35 лет

Карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с распространяемой в армянских СМИ информацией о встрече Вардана Осканяна с лицами, называющими себя "членами" так называемого парламента сепаратистов, а также тиражируемыми нелепыми идеями типа "карабахский конфликт не решен".
"Все это еще раз свидетельствует о том, что карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет, они используются фантазерами и шовинистами. В то же время это указывает, мягко говоря, на неискренность властей Армении, которые целыми днями лживо рассуждают о мире.
Власти Армении, которые даже взгляды Общины Западного Азербайджана по защите культурного наследия рассматривают как посягательство на свой суверенитет, должны запретить на своей территории деятельность пережитков прошлого, которые угрожают суверенитету Азербайджана и все еще разглагольствуют о "самоопределении", - говорится в заявлении.