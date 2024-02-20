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Община: Армяне не извлекли уроков из событий последних 35 лет

Община: Армяне не извлекли уроков из событий последних 35 лет Карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет.
Внешняя политика
20 февраля 2024 г. 11:40
Община: Армяне не извлекли уроков из событий последних 35 лет

Карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с распространяемой в армянских СМИ информацией о встрече Вардана Осканяна с лицами, называющими себя "членами" так называемого парламента сепаратистов, а также тиражируемыми нелепыми идеями типа "карабахский конфликт не решен".

"Все это еще раз свидетельствует о том, что карабахские армяне не извлекли никаких уроков из событий последних 35 лет, они используются фантазерами и шовинистами. В то же время это указывает, мягко говоря, на неискренность властей Армении, которые целыми днями лживо рассуждают о мире.

Власти Армении, которые даже взгляды Общины Западного Азербайджана по защите культурного наследия рассматривают как посягательство на свой суверенитет, должны запретить на своей территории деятельность пережитков прошлого, которые угрожают суверенитету Азербайджана и все еще разглагольствуют о "самоопределении", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistan öz ərazisində separatçıların fəaliyyətinə qadağa qoymalıdır

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