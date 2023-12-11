Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"

Армяне Карабаха не только не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"", этнической ненависти, но и до сих пор живут в параллельном мире.

Армяне Карабаха не только не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме", этнической ненависти, но и до сих пор живут в параллельном мире.

Как сообщает Report, такое заявление сделала Община Западного Азербайджана.

В заявлении говорится, что ряд "организаций", связанных с оставшимся в архивах истории вымышленным образованием, выступили с "обращением" к международному сообществу.

"Самая нелепая часть "обращения" — это навязывание несуразных условий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, для возвращения в Карабах. Армяне Карабаха не только не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме" этнической ненависти, но и до сих пор живут в параллельном мире. Чувствуется, что мыслящие на уровне Вардана Осканяна и Артака Беглеряна авторы "обращения" не смогли извлечь необходимый урок из событий последних 35 лет. Если правительство Армении действительно заинтересовано в мире, то оно должно предотвратить подобные провокационные шаги против Азербайджана", - говорится в заявлении.

В общине также подчеркнули, что вымышленная "организация", названная карабахскими сепаратистами "парламентом", обратилась к международным организациям с клеветническими высказываниями в адрес Азербайджана, утверждая, что "права карабахских армян нарушены".