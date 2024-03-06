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Община: Армению подталкивают к очередной военной агрессии против Азербайджана

Община: Армению подталкивают к очередной военной агрессии против Азербайджана Франция, Индия и Греция подталкивают Армению к очередной военной агрессии в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 13:13
Община: Армению подталкивают к очередной военной агрессии против Азербайджана

Франция, Индия и Греция подталкивают Армению к очередной военной агрессии в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по поводу недавнего визита министра обороны Греции Никоса Дендиаса в Армению.

В Общине выразили серьезную обеспокоенность этим визитом министра обороны Греции в Армению и характером военного сотрудничества между этими двумя странами в целом.

В заявлении также подчеркивается, что создание четырехстороннего формата военного сотрудничества между Грецией, Арменией, Францией и Индией - государств, не находящихся в одном регионе - противоречит Уставу ООН и международному праву.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении не идти на авантюры, прекратить свою милитаристскую политику и создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistanı Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzə sürükləyirlər

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