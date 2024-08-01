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Община: Армения ведет грязную пропаганду  против Азербайджана в преддверии COP29

Община: Армения ведет грязную пропаганду  против Азербайджана в преддверии COP29 В преддверии COP29, который пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, некоторые круги в Армении и армянская диаспора начали кампанию по освобождению якобы удерживаемых в Баку армян.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 19:16
Община: Армения ведет грязную пропаганду  против Азербайджана в преддверии COP29

В преддверии COP29, который пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, некоторые круги в Армении и армянская диаспора начали кампанию по освобождению якобы удерживаемых в Баку армян.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что армянское общество прежде всего должно поинтересоваться у властей Армении, почему они в течение 30 лет держали под оккупацией азербайджанские территории, а также судьбой почти 4000 пропавших без вести в Первую Карабахскую войну азербайджанцев.

"В открытых интернет-ресурсах есть много фотографий и видео, отражающих зверства, совершенные армянской армией против мирных азербайджанцев, особенно во время Первой Карабахской войны. Армянское общество в первую очередь должно было потребовать от своих властей, от "независимой судебной системы" наказания этих военных и полевых командиров.

В отсутствие всего этого призывы к "освобождению армян, удерживаемых в Баку" - не что иное, как неискренность, мошенничество, пропаганда национальной исключительности, грязная пропаганда против Азербайджана, который будет принимать такое престижное мероприятие, как COP29", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Bakıda saxlanılan ermənilərin azad edilməsi” çağırışları qeyri-səmimilikdən başqa bir şey deyil

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