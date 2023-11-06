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Община: Армения продолжает политику дискриминации против азербайджанцев

Община: Армения продолжает политику дискриминации против азербайджанцев Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 23 октября 2023 года посетила Общину Западного Азербайджана и встретилась с группой азербайджанских беженцев из Армении. После этой встречи армянская сторона начала невиданную очернительскую кампани
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 23:21
Община: Армения продолжает политику дискриминации против азербайджанцев

Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 23 октября 2023 года посетила Общину Западного Азербайджана и встретилась с группой азербайджанских беженцев из Армении. После этой встречи армянская сторона начала невиданную очернительскую кампанию против деятельности, осуществляемой Общиной Западного Азербайджана в рамках международных организаций по защите собственных прав человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, принятом 6 ноября.

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении 6 ноября 2023 года открыто заявил, что армянская сторона для того, чтобы воспрепятствовать рассмотрению вопроса азербайджанцев, изгнанных из Армении, оказывает серьезное давление на комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович.

Пресс-секретарь МИД Армении также заявляет, что из-за давления, оказанного Арменией, Дунья Миятович не сослалась на встречу с азербайджанскими беженцами из Армении в пресс-релизе по итогам визита.

Община Западного Азербайджана считает давлением и проявлением неуважения очернительскую кампанию, которую проводит Армения против гражданского общества.

Эта кампания еще раз свидетельствует о том, что правительство Армении продолжает политику дискриминации против азербайджанцев и не намерено создавать условия для возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома.

Община призывает международные институты по правам человека и, в частности, комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович, невзирая на давление Армении, продолжить рассмотрение вопроса безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении", - отмечается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistan azərbaycanlılara qarşı irqi ayrı-seçkiliyi davam etdirir

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