Община: Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии в политических целях

Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.

Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Согласно информации, распространенной в СМИ, Парламентская ассамблея Международной организации Франкофонии приняла резолюцию, обвиняющую Азербайджан в "этнической чистке". Община Западного Азербайджана осуждает принятие этого предвзятого и клеветнического документа. Очевидно, что Армения и Франция продолжают использовать Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики", - говорится в заявлении.