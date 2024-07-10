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Община: Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии в политических целях

Община: Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии в политических целях Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.
Внешняя политика
10 июля 2024 г. 19:59
Община: Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии в политических целях

Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Согласно информации, распространенной в СМИ, Парламентская ассамблея Международной организации Франкофонии приняла резолюцию, обвиняющую Азербайджан в "этнической чистке". Община Западного Азербайджана осуждает принятие этого предвзятого и клеветнического документа. Очевидно, что Армения и Франция продолжают использовать Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatının Azərbaycanla bağlı qətnaməsi qərəzli və böhtan xarakterlidir

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