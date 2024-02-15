Община: Армения должна свернуть с опасного пути

Весьма иронично, что страна, в течение 30 лет удерживавшая азербайджанские территории под своей оккупацией, теперь обвиняет Азербайджан во вмешательстве в ее внутренние дела.

Весьма иронично, что страна, в течение 30 лет удерживавшая азербайджанские территории под своей оккупацией, теперь обвиняет Азербайджан во вмешательстве в ее внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Было отмечено, что фантазии Никола Пашиняна, в частности, о "31 оккупированном армянском селе", демонстрируют нежелание Армении возвращать 8 азербайджанских сел, которые до сих пор находятся под оккупацией:

"Это также говорит о том, что Никол Пашинян, чьи позиции в обществе все более ослабевают, испытывая сложности внутри команды, видит выход в намеренном обострении ситуации и срыве процесса мирных переговоров. Видимо, поддержка оружием, оказываемая некоторыми странами во главе с Францией, Жозеп Борель, искатели приключений в горах Зангезура - миссия Евросоюза, бандитские формирования вроде "Еркрапа" придали храбрости Армении. Она должна свернуть с опасного пути, на который вступила в последнее время", - подчеркивается в заявлении.