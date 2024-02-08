Община: Антиазербайджанскую деятельность Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду

Антиазербайджанскую деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В заявлении отмечается, что гнев такого неудачника, как Швабе, лишь подтверждает, что Азербайджан победил не только Армению, но и все стоящие за ней силы.
"Именно по этой причине эти круги теперь хотят отомстить Азербайджану. Однако история показывает, что крестоносцы-писаки наподобие Швабе не смогут повлиять на волю Азербайджана", - говорится в заявлении.