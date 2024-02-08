Община: Антиазербайджанскую деятельность Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду

Антиазербайджанскую деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду.

Антиазербайджанскую деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что гнев такого неудачника, как Швабе, лишь подтверждает, что Азербайджан победил не только Армению, но и все стоящие за ней силы.

"Именно по этой причине эти круги теперь хотят отомстить Азербайджану. Однако история показывает, что крестоносцы-писаки наподобие Швабе не смогут повлиять на волю Азербайджана", - говорится в заявлении.