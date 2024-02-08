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Община: Антиазербайджанскую деятельность Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду

Община: Антиазербайджанскую деятельность Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду Антиазербайджанскую деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 13:39
Община: Антиазербайджанскую деятельность Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду

Антиазербайджанскую деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе можно охарактеризовать как клоунаду.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что гнев такого неудачника, как Швабе, лишь подтверждает, что Азербайджан победил не только Армению, но и все стоящие за ней силы.

"Именно по этой причине эти круги теперь хотят отомстить Азербайджану. Однако история показывает, что крестоносцы-писаки наподобие Швабе не смогут повлиять на волю Азербайджана", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Frank Şvabenin son vaxtlar Azərbaycana qarşı fəaliyyətini təlxəklik kimi xarakterizə etmək olar"

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