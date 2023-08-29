Община: "Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире

"Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире, уничтожения отдельных племен.

"Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире, уничтожения отдельных племен.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что недавние заявления французского президента и министра иностранных дел этой страны в очередной раз демонстрируют, что официальный Париж продолжает враждебно относиться к Азербайджану на всех уровнях и на всех площадках:

"Создается впечатление, что Франция, которая подавляет антирасистские протесты полицейской силой, чей имидж в мире из-за этих событий пошатнулся, которую изгоняют из стран после очередных позорных поражений на африканском континенте, пытается найти утешение, предприняв какие-то шаги против Азербайджана".