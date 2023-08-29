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Община: "Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире

Община: "Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире "Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире, уничтожения отдельных племен.
Внешняя политика
29 августа 2023 г. 17:49
Община: Аморальным является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире

"Аморальным" является факт геноцида, совершенного Францией в Алжире, уничтожения отдельных племен.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что недавние заявления французского президента и министра иностранных дел этой страны в очередной раз демонстрируют, что официальный Париж продолжает враждебно относиться к Азербайджану на всех уровнях и на всех площадках:

"Создается впечатление, что Франция, которая подавляет антирасистские протесты полицейской силой, чей имидж в мире из-за этих событий пошатнулся, которую изгоняют из стран после очередных позорных поражений на африканском континенте, пытается найти утешение, предприняв какие-то шаги против Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Əxlaqsızlıq” Əlcəzairdə soyqırımı törədən, müxtəlif tayfaları məhv edən Fransanın hərəkətidir”

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