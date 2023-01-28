Общество Türk Ocakları осудило теракт на посольство Азербайджана в Иране

Общество Türk Ocakları, одна из влиятельных структур Турции, резко осудила террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

Общество Türk Ocakları, одна из влиятельных структур Турции, резко осудила террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщили в Обществе.

"Мы решительно осуждаем предательское нападение на посольство братского Азербайджана в Иране. Пусть успокоит Всевышний душу ставшего шехидом начальника службы охраны Орхана Аскерова, выражаем соболезнования его родным и всему азербайджанскому народу, желаем выздоровления раненым", - отметили в Обществе.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.