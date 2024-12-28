Представители дипкорпуса Бразилии выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Представители общественности и дипломатического корпуса Бразилии выразили соболезнования Азербайджану в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей вблизи города Актау.

Представители общественности и дипломатического корпуса Бразилии выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой, произошедшей вблизи города Актау.

Как сообщает Report, об этом написано на официальной странице посольства Азербайджана в Бразилии в соцсети Х.

"Сердечно благодарим всех послов, правительственных чиновников и членов Национального конгресса, посетивших посольство и оставивших записи в книге соболезнований, приславших свои письма и выразивших солидарность с Азербайджаном в связи с этой трагедией", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.