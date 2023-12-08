ОБСЕ: Совместное заявление Баку и Еревана - позитивный шаг на пути к устойчивому миру

ОБСЕ считает принятое накануне совместное заявление Азербайджана и Армении позитивным и необходимым шагом на пути к устойчивому миру.

ОБСЕ считает принятое накануне совместное заявление Азербайджана и Армении позитивным и необходимым шагом на пути к устойчивому миру.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи написал в соцсети "Х".

"Вчерашнее совместное заявление Азербайджана и Армении - это именно тот позитивный шаг вперед, который необходим на пути к устойчивому миру. ОБСЕ готова выступить в качестве платформы для продолжения диалога и оказать партнерскую помощь в реализации достигнутых договоренностей", - сказал он.