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ОБСЕ сделала заявление в связи с трагической гибелью работников СМИ в Кельбаджаре

ОБСЕ сделала заявление в связи с трагической гибелью работников СМИ в Кельбаджаре Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 4 июня в Кельбаджаре сотрудники СМИ подорвавшись на мине стали шехидами.
Внешняя политика
4 июня 2021 г. 20:27
ОБСЕ сделала заявление в связи с трагической гибелью работников СМИ в Кельбаджаре

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 4 июня в Кельбаджаре сотрудники СМИ стали шехидами, подорвавшись на мине.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

”Новость о трагической гибели Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова ужасна, и я хочу выразить соболезнования их родным и коллегам", – подчеркнула Т.Рибейро.

Представитель ОБСЕ отметила, что правоохранительными органами по факту возбуждено уголовное дело, и выразила надежду, что виновные будут привлечены к ответственности.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке OSCE issues statement on tragic death of Azerbaijani journalists in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ATƏT media işçilərinin Kəlbəcərdə faciəvi ölümü ilə bağlı bəyanat verib

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