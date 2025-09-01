    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:41
    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приветствует принятие решения Совета министров организации о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Азербайджана и Армении.

    Об этом сообщает Report.

    Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу приветствовали принятие решения Совета министров о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Армении и Азербайджана, говорится в сообщении организации.

    "Хочу еще раз поздравить Армению и Азербайджан с историческими соглашениями, направленными на мир и нормализацию отношений, и с решением оперативно начать их реализацию. Я немедленно отреагировала на их совместное обращение и выражаю искреннюю благодарность сторонам за отличное сотрудничество в процессе. Также хочу отметить дух сотрудничества участвующих государств, позволивший достичь этого консенсуса", - заявила министр Валтонен.

    Решение Совета министров последовало за Совместной декларацией от 8 августа, подписанной премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. 

    После принятия решения ОБСЕ приступит к реализации закрытия Минского процесса и связанных структур. Административные функции, такие как передача активов и оборудования, будут продолжены до завершения процесса не позднее 1 декабря 2025 года.

    ОБСЕ   Армения   Азербайджан   Минский процесс ОБСЕ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın təşəbbüsü ilə Minsk prosesinin bağlanmasını alqışlayır
    Английская версия Английская версия
    OSCE welcomes closing of Minsk process at the initiative of Azerbaijan and Armenia

    Последние новости

    16:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:14
    Фото

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    Экология
    16:09

    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    Финансы
    16:03

    Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

    Внешняя политика
    16:00

    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    АПК
    15:55

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    15:51

    ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

    Внешняя политика
    15:41

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    15:32

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    АПК
    Лента новостей