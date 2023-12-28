Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане

Обнародовано количество наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), которые будут следить за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане 7 февраля следующего года.

Обнародовано число наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля следующего года.

Об этом Report сообщили дипломатические источники.

Отмечается, что долгосрочная миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет состоять из 26 человек. Организация направила запрос государствам-членам ОБСЕ о предоставлении краткосрочной наблюдательной миссии в составе 250 человек.

Ожидается, что наблюдатели долгосрочной миссии БДИПЧ/ОБСЕ прибудут в страну в январе 2024 года, а члены краткосрочной наблюдательной миссии - за 3-4 дня до выборов.

Отметим, что Йохан Мерфи (Ирландия) возглавит миссию БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане.