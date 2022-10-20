Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном

21-27 октября ОБСЕ по приглашению правительства Армении направит в эту страну команду международных экспертов и представителей секретариата для оценки ситуации в ряде регионов на армяно-азербайджанской границе. Направлении подобной миссии ОБСЕ неоднозначн

21-27 октября ОБСЕ по приглашению правительства Армении направит в эту страну команду международных экспертов и представителей секретариата для оценки ситуации в ряде регионов на армяно-азербайджанской границе. Направлении подобной миссии ОБСЕ неоднозначно воспринято в азербайджанском обществе. Считается, что подобный шаг со стороны ОБСЕ не будет способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. С другой стороны, если в регион направляется миссия Европейского Союза, то какая нужда в команде ОБСЕ, которая будет оценивать ситуацию в некоторых приграничных районах? Ведь, известно, что ОБСЕ 30 лет практически имитировала деятельность по "мирному урегулированию" конфликта и ни разу не направляла миссии на оккупированные территории. Также эта организация "занималась" урегулированием конфликта в Украине начиная с 2014 года. В результате, сегодня в Восточной Европе идет война.

В связи с этим, политолог Ильгар Велизаде сказал Report, что ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без предварительного согласования с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что Азербайджан также является членом ОБСЕ: "А это значит, что ОБСЕ в отличие от ОДКБ, предпринимая шаги касательно оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе, обязательно должна получить наше разрешение. Эта структура не может принимать решения, не посоветовавшись с Азербайджаном. Это противоречит принципу ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была бы легитимной, если решение о ее создании было бы принято после консультаций с обеими сторонами".

По словам политолога, Армения такими миссиями пытается создать шоу:

"Официальный Ереван пытается сформировать у международной общественности мнение будто Баку – оккупант. Армения подобными шагами пытается в некотором роде повлиять на мнение международной общественности. ОБСЕ пока не сделала официального заявления в связи с этой миссией. Думаю, ни одна международная организация, включая ОБСЕ, не должна быть игрушкой в руках Армении".

По мнению И.Велизаде, ждать каких-либо положительных результатов от команды ОБСЕ, направляемой в Армению, не стоит.