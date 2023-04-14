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ОБСЕ: Кадры жестокого обращения с азербайджанским военным вызывают глубокую тревогу

ОБСЕ: Кадры жестокого обращения с азербайджанским военным вызывают глубокую тревогу Кадры очевидного жестокого обращения с азербайджанским военным в Армении вызывают глубокую тревогу.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 17:49
ОБСЕ: Кадры жестокого обращения с азербайджанским военным вызывают глубокую тревогу

Кадры очевидного жестокого обращения с азербайджанским военным в Армении вызывают глубокую тревогу.

Как передает Report, об этом заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В БДИПЧ ОБСЕ призвали немедленно расследовать данный инцидент: "Это поможет привлечь виновных к ответственности в соответствии с нормами международного права".

Ранее МИД Азербайджана призвал мировое сообщество осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными, задержанными армянской стороной.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT: “Azərbaycan hərbçilərinə qarşı amansız rəftarın görüntüləri dərin narahatlıq doğurur”
Версия на английском языке OSCE: Footage of apparent ill-treatment of Azerbaijani solider in Armenia deeply troubling

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