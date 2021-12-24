ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, а также в регионе в целом.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, а также в регионе в целом.

Об этом Report сообщили в МИД Швеции, председательствующей в этом году в ОБСЕ.

По словам МИД Швеции, ОБСЕ обладает значительным долгосрочным опытом на Южном Кавказе и предлагает ряд инструментов и механизмов для оказания помощи в том числе в постконфликтный период.

При этом отмечается, что ОБСЕ работает и будет работать в обеих странах по всем трем измерениям безопасности организации и, как упомянула действующий председатель организации Анн Линде во время заседания Совета министров в Стокгольме в декабре, организация также может активизировать свою работу на региональном уровне.

"В частности, усилия в экономической и экологической областях могут сыграть решающую роль в содействии прочному миру и процветанию на Южном Кавказе",- заявили в МИД Швеции.

Напомним, Швеция завершает председательство в ОБСЕ, с 1 января организацию на год возглавит Польша.