О нас

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ 11
Внешняя политика
14 августа 2025 г. 10:55
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ

Финляндия, как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возглавит обсуждения с государствами-участниками в ответ на совместное обращение Азербайджана и Армении о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

Об этом европейскому бюро Report заявили в штаб-квартире организации.

В свою очередь, Секретариат ОБСЕ готов реализовать все решения, принятые по итогам этих обсуждений, заявил официальный представитель организации.

В ОБСЕ подтвердили, что 11 августа было получено совместное обращение от Азербайджана и Армении с предложением Совету министров решить вопрос о закрытии Минской группы и других связанных с ним институтов.

"Мы приветствуем соглашения от 8 августа, подписанные в Вашингтоне, поздравляем Армению и Азербайджан с этим достижением и высоко оцениваем роль администрации США в содействии этому процессу", - подчеркнули в организации.

По словам официального представителя организации, ОБСЕ остается приверженной всем усилиям, направленным на установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта. После Отечественной войны осенью 2020 года, завершившейся победой Азербайджана, официальный Баку неоднократно заявлял, что карабахский конфликт урегулирован и в таких условиях нет необходимости ни в Минской группе ОБСЕ, ни в ее институтах. В связи с этим Азербайджан предложил Армении выступить с совместным обращением к ОБСЕ о ликвидации Минской группы. В Вашингтоне 8 августа главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США подписали совместное обращение о роспуске группы. Ликвидация Минской группы ОБСЕ являлось одним из двух условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

Помимо трех стран-сопредседателей - США, России и Франции, в группу входят Беларусь, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция, Азербайджан и Армения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ATƏT: Minsk qrupunun ləğvi üzrə məsləhətləşmələr başlayacaq - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi