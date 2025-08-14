ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ

Финляндия, как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возглавит обсуждения с государствами-участниками в ответ на совместное обращение Азербайджана и Армении о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

Об этом европейскому бюро Report заявили в штаб-квартире организации.

В свою очередь, Секретариат ОБСЕ готов реализовать все решения, принятые по итогам этих обсуждений, заявил официальный представитель организации.

В ОБСЕ подтвердили, что 11 августа было получено совместное обращение от Азербайджана и Армении с предложением Совету министров решить вопрос о закрытии Минской группы и других связанных с ним институтов.

"Мы приветствуем соглашения от 8 августа, подписанные в Вашингтоне, поздравляем Армению и Азербайджан с этим достижением и высоко оцениваем роль администрации США в содействии этому процессу", - подчеркнули в организации.

По словам официального представителя организации, ОБСЕ остается приверженной всем усилиям, направленным на установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта. После Отечественной войны осенью 2020 года, завершившейся победой Азербайджана, официальный Баку неоднократно заявлял, что карабахский конфликт урегулирован и в таких условиях нет необходимости ни в Минской группе ОБСЕ, ни в ее институтах. В связи с этим Азербайджан предложил Армении выступить с совместным обращением к ОБСЕ о ликвидации Минской группы. В Вашингтоне 8 августа главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США подписали совместное обращение о роспуске группы. Ликвидация Минской группы ОБСЕ являлось одним из двух условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

Помимо трех стран-сопредседателей - США, России и Франции, в группу входят Беларусь, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция, Азербайджан и Армения.