Обренович: Азербайджан сыграет важную роль в энергобезопасности Сербии

Азербайджан сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Сербии.

Азербайджан сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Сербии.

Об этом Report сказал сербский политолог Страхинья Обренович.

Политолог отметил, что газовый интерконнектор Сербия-Болгария, церемония открытия которого состоялась в Сербии 10 декабря, обеспечит поставки азербайджанского газа в Сербию. Это в свою очередь способствует укреплению энергетической безопасности Сербии и диверсификации источников поставок, сказал Обренович.

Эксперт отметил, что Сербия планирует увеличить объем импорта природного газа из Азербайджана до 1 млрд кубометров в год.

"Сербия стремится стать важной транзитной страной для поставок природного газа в регионе. Для реализации поставленной цели мы намерены наладить сотрудничество с соседними странами, такими как Северная Македония, Босния и Герцеговина, в данной отрасли", - сказал он.

Обренович отметил, что достигнутые между Азербайджаном и Сербией договоренности придадут импульс также развитию экономических связей, создадут почву для инвестиций в сферы энергетики, транспорта, технологий и обороны: "Азербайджанские компании уже присутствуют на сербском рынке, а инвесторы из Сербии заинтересованы в расширении бизнеса в Азербайджане".

Напомним, 10 декабря в сербском городе Ниш состоялась церемония открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александар Вучич и Болгарии Румен Радев.

Газовый интерконнектор будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая страну более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.