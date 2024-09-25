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Образцы азербайджанской культуры были представлены ​​на исторической арене Мехико

Образцы азербайджанской культуры были представлены ​​на исторической арене Мехико Министерство иностранных дел Мексики и правительство Мехико при поддержке аккредитованных в этой стране посольств организовали презентацию мировых культурных образцов на символической арене Lienzo Charro de Constituyentes, где демонстрируется традиция вер
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 08:54
Образцы азербайджанской культуры были представлены ​​на исторической арене Мехико

Министерство иностранных дел Мексики и правительство Мехико при поддержке аккредитованных в этой стране посольств организовали презентацию мировых культурных образцов на символической арене Lienzo Charro de Constituyentes, где демонстрируется традиция верховой езды чаррерия, включенная в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На мероприятии, в котором приняли участие большое число жителей мексиканской столицы, были представлены азербайджанские национальные наряды, ремесленные изделия. Посетителям была представлена подробная информация об истории, национальной кухне и культуре Азербайджана, были вручены различные буклеты.

Азербайджанский стенд вызвал большой интерес гостей мероприятия. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, городской мэрии, местных муниципальных органов, а также другие официальные лица Мексики, жители столицы, туристы, представители дипломатического корпуса и местных СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMexikonun tarixi arenasında Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub

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