Образцы азербайджанской культуры были представлены ​​на исторической арене Мехико

Министерство иностранных дел Мексики и правительство Мехико при поддержке аккредитованных в этой стране посольств организовали презентацию мировых культурных образцов на символической арене Lienzo Charro de Constituyentes, где демонстрируется традиция вер

Министерство иностранных дел Мексики и правительство Мехико при поддержке аккредитованных в этой стране посольств организовали презентацию мировых культурных образцов на символической арене Lienzo Charro de Constituyentes, где демонстрируется традиция верховой езды чаррерия, включенная в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На мероприятии, в котором приняли участие большое число жителей мексиканской столицы, были представлены азербайджанские национальные наряды, ремесленные изделия. Посетителям была представлена подробная информация об истории, национальной кухне и культуре Азербайджана, были вручены различные буклеты.

Азербайджанский стенд вызвал большой интерес гостей мероприятия. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, городской мэрии, местных муниципальных органов, а также другие официальные лица Мексики, жители столицы, туристы, представители дипломатического корпуса и местных СМИ.