Обращение президента к участникам конференции на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН

Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» распространено в качестве официального документа ООН

Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам прошедшей 20 октября в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" распространено в качестве официального документа ООН.

Как сообщает Report, глава государства в обращении подчеркнул, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений, довел до внимания, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность, выразил сожаление от продолжения новых позорных методов колониализма Франции. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире, и что Азербайджан занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин.

Глава нашего государства также подчеркнул, что Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма и пытающиеся быть свободными.

Отметим, что распространение упомянутого обращения Президента Ильхама Алиева в качестве официального документа ООН является наглядным проявлением высокой оценки международного сообщества той важной роли, которую играют глава нашего государства, а также Азербайджан в международных процессах, в том числе вклада в мобилизацию совместных усилий в области борьбы с колониализмом в мире и продвижение новых идей и инициатив во имя благополучия человечества и спасения мира от колониализма.