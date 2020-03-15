Обращение посольств Азербайджана в США и во Франции к гражданам

Посольство Азербайджана в США обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, которые находятся в настоящее время на территории этой страны.

Как передает Report, об этом сообщили из Посольства.

«Принимая во внимание ЧС в США, просим живущих в США граждан Азербайджанской Республики зарегистрироваться в соответствующих консульских отделах Вашингтона и Лос-Анджелеса», - говорится в обращении.

В свою очередь, Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджана в этой стране. В обращении Посольство просит внимательно следить за материалами ВОЗ, а также госструктур Азербайджана и Франции по борьбе с COVID-19 и следовать их рекомендациям.

«С целью неотложного и оперативного решения проблем, а также решения вопроса возвращения граждан, желающих вернуться из Франции в Азербайджан просим информировать Консульский отдел Посольства посредством телефона (+33 (0) 1 44 18 60 23), e-mail (consulat@azambassade.fr) или почты (78, Аvenue d'Iéna Paris 75116)», - говорится в обращении Посольства.