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Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа ООН

Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа ООН Обращение Общины Западного Азербайджана и других организаций гражданского общества распространено в качестве официальных документов ООН.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 11:12
Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа ООН

Обращение Общины Западного Азербайджана и других организаций гражданского общества распространено в качестве официальных документов ООН.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что 28 июля 2023 года Община Западного Азербайджана и другие организации гражданского общества Азербайджанской Республики приняли обращение относительно безразличия и двойных стандартов международной общественности к страданиям и лишениям азербайджанцев на протяжении десятилетий в результате этнических чисток, военных преступлений и преступлений против человечности, проводимых Арменией. Это обращение было распространено в качестве официальных документов Генеральной ассамблеи ООН, Совета Безопасности и Экономического и социального совета.

"В документе говорится, что повестка дня вышестоящих органов, направленная на устранение расовой дискриминации, продвижение прав человека, предотвращение геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности, защиту прав беженцев, устранение вооруженных конфликтов и миростроительство, играет важную роль в определении азербайджанфобии как разновидности расовой дискриминации и ксенофобии, а также в формировании международной борьбы с ней", - говорится в информации.

Подчеркнуто, что Община Западного Азербайджана вместе с другими организациями гражданского общества продолжит работу по информированию о правонарушениях, совершенных Арменией против азербайджанцев, а также разоблачению двойных стандартов и лицемерия, проявляемых некоторыми кругами в этом вопросе.

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Версия на английском языке Appeal of Western Azerbaijan Community circulated as official UN document
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının müraciəti BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

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