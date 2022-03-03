Посольство Азербайджана в Грузии обратилось к гражданам, эвакуирующимся из Украины

Посольство Азербайджана в Грузии и Генеральное консульство в Батуми обратились к гражданам, эвакуирующимся из Украины и желающим вернуться в Азербайджан через территорию Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, в обращении говорится:
«Просим наших граждан, эвакуированных из Украины и направляющихся в Азербайджан воздушным и наземным путем через территорию Грузии, сообщить об этом в посольство Азербайджанской республики в Грузии и Генеральное консульство в Батуми.
Доводим до сведения наших граждан, что из Польши в Грузию ежедневно в течение недели осуществляются прямые авиарейсы Варшава-Тбилиси, по вторникам, средам и субботам - Варшава-Кутаиси, а также по четвергам и субботам - Гданьск-Кутаиси.
В случае, если наши граждане и члены их семей предоставят предварительную информацию о своих поездках в посольство или генеральное консульство, им будет оказана следующая поддержка:
1. Посольство и Генеральное консульство встретят наших граждан в аэропортах и доставят их на погранично-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном “Сыныг кёрпу”;
2. Посольство и Генеральное консульство встретят наших граждан на грузино-турецком пограничном пункте “Сарпи” и доставят их на погранично-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном “Сыныг кёрпу”;
Граждане могут связаться с нами по указанным ниже номерам.
Посольство Азербайджанской республики в Грузии (г. Тбилиси):
Рабочий номер:
+995 32 224 30 04
Номера WhatsApp:
+995 511 14 00 01
+995 577 35 29 99
Номер мобильной горячей линии:
+995 577 00 00 38
Адрес электронной почты:
[email protected]
Генеральное консульство Азербайджанской республики в Грузии (город Батуми):
Номер телефона:
+995 42 227 16 44
Номер WhatsApp:
+995 555 47 55 33
Электронная почта: [email protected]