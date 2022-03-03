Посольство Азербайджана в Грузии обратилось к гражданам, эвакуирующимся из Украины

Посольство Азербайджана в Грузии и Генеральное консульство в Батуми обратились к гражданам, эвакуирующимся из Украины и желающим вернуться в Азербайджан через территорию Грузии.

Посольство Азербайджана в Грузии и Генеральное консульство в Батуми обратились к гражданам, эвакуирующимся из Украины и желающим вернуться в Азербайджан через территорию Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в обращении говорится:

«Просим наших граждан, эвакуированных из Украины и направляющихся в Азербайджан воздушным и наземным путем через территорию Грузии, сообщить об этом в посольство Азербайджанской республики в Грузии и Генеральное консульство в Батуми.

Доводим до сведения наших граждан, что из Польши в Грузию ежедневно в течение недели осуществляются прямые авиарейсы Варшава-Тбилиси, по вторникам, средам и субботам - Варшава-Кутаиси, а также по четвергам и субботам - Гданьск-Кутаиси.

В случае, если наши граждане и члены их семей предоставят предварительную информацию о своих поездках в посольство или генеральное консульство, им будет оказана следующая поддержка:

1. Посольство и Генеральное консульство встретят наших граждан в аэропортах и доставят их на погранично-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном “Сыныг кёрпу”;

2. Посольство и Генеральное консульство встретят наших граждан на грузино-турецком пограничном пункте “Сарпи” и доставят их на погранично-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном “Сыныг кёрпу”;

Граждане могут связаться с нами по указанным ниже номерам.

Посольство Азербайджанской республики в Грузии (г. Тбилиси):

Рабочий номер:

+995 32 224 30 04

Номера WhatsApp:

+995 511 14 00 01

+995 577 35 29 99

Номер мобильной горячей линии:

+995 577 00 00 38

Адрес электронной почты:

[email protected]

Генеральное консульство Азербайджанской республики в Грузии (город Батуми):

Номер телефона:

+995 42 227 16 44

Номер WhatsApp:

+995 555 47 55 33

Электронная почта: [email protected]