Обращение Ильхама Алиева к участникам конференции по Западному Азербайджану распространено как официальный документ Совбеза и Генассамблеи ООН

18:13

Секретариат ООН распространил обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", проведенной 21 мая 2025 года в столице Турции Анкаре, и итоговый документ конференции как официальные документы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, в заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу говорится:

"Распространение данного обращения президента Ильхама Алиева, который принципиально и последовательно держит вопрос Западного Азербайджана в международной повестке, в качестве официального документа ООН играет важную роль для усиления международной поддержки вопроса возвращения в Западный Азербайджан как вопроса прав человека.

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия, направленные на получение поддержки от международного сообщества для обеспечения мирного, безопасного и достойного возвращения своих граждан.

Община призывает правительство Армении создать условия для возвращения западных азербайджанцев в свои дома в соответствии с обязательствами, взятыми на себя согласно Всеобщей декларации прав человека и другим соответствующим международным конвенциям".