 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обозреватель Le Figaro: Германии не надо было открывать границы для мигрантов без консультаций с другими странами ЕС

    Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ Решение канцлера Германии Ангелы Меркель об открытии границ для мигрантов из Ближнего Востока привело к росту популизма в Европе и отчасти запуску процесса Brexit.

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил обозреватель французской газеты Le Figaro Француз Рено Жирар на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели «Эволюция Европейского Союза: Существующие вызовы и перспективы будущего».

    «Решение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске мигрантов в ЕС из Ближнего Востока послужило росту популизма в Европе в целом. Отчасти, это причина выхода Англии из ЕС. Германия – хороший член ЕС, которая, в отличие от Франции, придерживается европейских прав. Время от времени Германии нравится делать сумасшедшие вещи без консультирования с кем-то», - заявил Р. Жирар.

    По его словам, миллионы бедных людей думают, что ЕС – это некий «Эльдорадо», однако это не так.

    «Для такого стратегического решения об открытии границы, необходимо было поговорить, так как оно повлияло на другие европейские страны», - добавил журналист.

    В свою очередь бельгийский эксперт по вопросам ЕС Эли Хаджиева отметила, что у Германии была веская причина для открытия границ для мигрантов.

    «Германии это было необходимо вследствие старения населения, существовала острая необходимость в наличии рабочих рук», - отметила она.

    «Они приглашали не всех людей, а только беженцев из Сирии. Хотели спасти людей от ужасов войны, что благородно из-за собственного прошлого. Трудовой рынок более гибкий в Германии, люди могут быстрее интегрироваться», - сказала бельгийский эксперт.

    По ее мнению, в долгосрочной перспективе это благоприятно для ЕС.

    «Те же США построены эмигрантами. Не следует это воспринимать в качестве угрозы», - резюмировала Э.Хаджиева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi