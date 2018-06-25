Обнародованы результаты голосования на выборах проживающих в Азербайджане граждан Турции

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования на президентских выборах на избирательном участке, открытом при посольстве Турции в Азербайджане.

Как сообщает Report, 38,5% проживающих в Азербайджане граждан Турции отдали свой голос за Реджепа Тайипа Эрдогана.

Его главный оппонент Мухаррем Индже из партии СНР набрал 33,8% голосов проживающих в Азербайджане граждан Турции. Представитель HDP Селахеддин Демирташ набрал 12%, кандидат партии IYI Мерал Акшенер - 7,9%. Другие кандидаты - Догу Перинчер и Темель Карамоллаоглу не смогли набрать и 1% голосов.

За Р.Т.Эрдогана также больше всего проголосовали на избирательных участках в генконсульствах Турции в Гяндже и Нахчыване (52,1% и 44,8% соответственно). За М.Индже же свои голоса отдали на этих избирательных участках, соответственно, 32,4 и 38,8% голосов избирателей.

Что же касается выборов в парламент, то тут также победила партия АКР с 31,7% голосов. Далее следуют HDP 25,8%, CHP - 21,7%, IYI- 11,5%. По результатам голосования в генконсульствах Турции в Азербайджане также победила партия АКР.

Отметим, что на выборах президента в Турции победил Р.Т.Эрдоган (52,6%).